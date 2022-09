Diretta Italia-Inghilterra 0-0, Scamacca ci prova da fuori area. Azzurri pericolosi in avvio

Due gare per chiudere il gruppo di Nations League nel miglior modo. Dopo aver iniziato a gettare le basi per un nuovo percorso lo scorso giugno, sperimentando nuove convocazioni fino ad arrendersi ai cinque gol della Germania, la Nazionale di Roberto Mancini proverà a ribaltare la classifica del girone 3 di Lega A di Nations League. Al cospetto di Ungheria (7 punti) e con un punto in meno dei tedeschi (6), a Milano arriva l'Inghilterra, fanalino di coda in classifica, che ha raccolto finora solo due pareggi di cui uno proprio con gli azzurri. È un San Siro stregato: nelle ultime sei partite della Nazionale, nessuna vittoria e una sconfitta. Sarà la cinquantaquattresima panchina per il commissario tecnico che supererà Arrigo Sacchi. Con Immobile out il ct sceglie un 3-5-2 con Scamacca e Raspadori in attacco. L'Inghilterra proverà a sbloccare l'attacco: la squadra di Southgate in quattri gare ha concesso sei gol segnandone soltanto uno.

Segui qui l'incontro in diretta

17' Calcio d'angolo per l'Italia. Raspadori crossa al centro per Scamacca ma l'arbitro fischia fallo in attacco in mischia

12' Maguire ci prova di testa su cross di Saka, facile per Donnarumma

6' Tiro da 30 metri centrali di Scamacca: poca precisione, sul fondo

4' Di Lorenzo prova a proporsi in attacco: fuorigioco

0' Calcio d'inizio. Italia in azzurro, Inghilterra in completo bianco. Agli ospiti il primo tocco

20:45 Un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime delle alluvioni

20:42 La soprano intona anche l'inno azzurro.

20:40 Squadre in campo. Tempo degli inni. La soprano Paoli intona "God save the King"

20:30 Le squadre terminano il riscaldamento. Tra 15' il calcio d'inizio

I precedenti: trentesimo confronto tra Italia e Inghilterra. Bilancio a favore degli azzurri con dieci successi a otto, completano il quadro undici pareggi, due dei quali però terminati con una vittoria dell'Italia dopo i calci di rigore.

18:45 Comunicati i nuovi numeri di maglia, a Scamacca la 9. Il 10 sulle spalle di Raspadori

Le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Sterling, Kane.

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham.

Le altre gare di Nations League

In contemporanea alla sfida degli azzurri si gioca anche Germania-Ungheria. Nel raggruppamento B alle ore 20.45 Bosnia-Montenegro e Finlandia-Romania; nella Lega C, Bulgaria-Gibilterra.