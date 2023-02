Eintracht Frankfurt-Napoli, Glasner rimanda il carnevale: «Preferisco la Champions»

Sono due gli eventi che Francoforte attende con ansia per i prossimi giorni: la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Napoli e il carnevale. «Che è uno dei motivi per cui sono venuto in Germania quattro anni fa» dice con il sorriso Oliver Glasner, allenatore della squadra tedesca che aspetta gli azzurri di Luciano Spalletti tra qualche giorno.

In Germania, infatti, il carnevale è tra le feste più sentite dell'anno, con carri e celebrazioni in diverse città tedesche. Stavolta, però, c'è la Champions subito dopo e la sfida con il Napoli: «Purtroppo non l'ho mai festeggiato per bene finora. Quest'anno giochiamo due giorni dopo in Champions, il lavoro deve andare avanti. Una volta ero un appassionato del carnevale, ma ora tutti preferiamo tutti gli ottavi di finale della Champions League a una festa».