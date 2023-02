Eintracht Frankfurt-Napoli, la rabbia ultras: «Truffa unica garanzia»

L'eco dei problemi durante la vendita dei tagliandi azzurri per Eintracht-Napoli non si arresta. E anche gli ultras in città hanno fatto sentire la propria voce: «Ticketone, Napoli e agenzia. La truffa è l'unica garanzia» lo striscione apparso in queste ore e firmato dai Vecchi Lions. I tagliandi per la trasferta tedesca di Champions League sono andati esauriti in poche ore, deludendo molti abbonati che avrebbero voluto essere in germania con la squadra di Luciano Spalletti.