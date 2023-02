Napoli terza squadra al Mondo! Ecco la nuova classifica aggiornata

Come ogni anno, anche la classifica Global Power Rankings di Opta viene aggiornata in base al valore e alle prestazioni delle varie squadre europee. E il Napoli per la prima volta sale sul podio: gli azzurri, infatti, sono al momento la terza squadra migliore della classifica vista la stagione da urlo che gli uomini di Spalletti stanno vivendo tra campionato e Champions League, in attesa del ritorno della Coppa con gli ottavi di finale contro l'Eintracht.

Meglio del Napoli fanno solo Bayern Monaco e Manchester City. I criteri per stilare la classifica sono tanti e anche aggiornati durante l'anno: l'andamento della squadra in stagione, il valore dei calciatori a disposizione, i punti fatti e contro chi, le prestazioni nelle competizioni internazionali. Tutti fattori in cui Osimhen e compagni sanno eccellere quest'anno. Il Napoli è la prima squadra italiana in classifica ma non l'unica in Top 10: l'Inter, infatti, è al 9° posto.