La Feldi conquista la Supercoppa: vittoria per 5-3 in rimonta con L84

Inizio choc, doppio svantaggio, poi una grande rimonta e un nuovo trofeo da custodire in bacheca. La Feldi Eboli conquista la Supercoppa di calcio a 5, battendo in finale L84 col punteggio di 5-3. Un successo di rabbia per i ragazzi di mister Samperi, che si ritrovano sotto già dopo 17 secondi di gara: Vidal approfitta di un errore in palleggio dei rossoblu, portando in vantaggio i piemontesi.

Lo stesso Vidal, dopo una traversa colpita da Cuzzolino, trova anche il raddoppio al 9', mettendo la gara in salita per le volpi.

Che però con la giusta cattiveria agonistica riescono a ribaltare il punteggio nel giro di 4 minuti: Calderolli, Venancio su rigore - fallo di Mateus su Liberti - e Marinovic fissano il punteggio sul 3-2 per la Feldi all'intervallo.

Nella ripresa la squadra di patron Di Domenico continua a macinare gioco. Galliani infila la doppietta che sembra indirizzare definitivamente le sorti del match, con in mezzo la traversa colpita da Selucio. L84 reagisce, Dalcin si oppone a Vidal ma nulla può su Rescia che realizza la terza rete per i piemontesi e sfiora anche il clamoroso 5-4.

Registrata ulteriormente la fase difensiva, la Feldi fa scorrere il cronometro senza subire ulteriori pericoli degni di nota. E alla sirena si festeggia il primo trofeo della stagione 2023-24, quella in cui le volpi sono chiamate a difendere con le unghie e con i denti il meritatissimo scudetto conquistato nello scorso campionato.