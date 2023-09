Italfutsal made in Naples con Bellobuono e Galletto

Azzurro Napoli, azzurro Nazionale. Se Luciano Spalletti ha convocato Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Alex Meret per staccare il pass in vista di Euro 2024, Massimiliano Bellarte si è avvalso di Gennaro Galletto e Jurij Bellobuono per partecipare ai Mondiali del prossimo anno.

Italfutsal made in Naples. «La Nazionale è un motivo d’orgoglio ogni volta che arriva la chiamata», dichiara soddisfatto Galletto. Al PalaSele di Eboli la sfida con la Slovenia di Nejc Hozjan, talento cristallino che ha indossato nel recente passato la maglia del Napoli Futsal. «Questa volta saremo in Campania, nella mia regione, e ci saranno amici e parenti: sarà ancora più emozionante», racconta il 30enne partenopeo. «Le sensazioni sono positive. Non ci resta che scendere in campo e lottare per un solo risultato: la vittoria», auspica fiducioso Galletto.

Desideri iridati. «Quando sei un calcettista, ti poni degli obiettivi. E pian piano vedi realizzarli», assicura il portiere classe 1998. «E ora il mio obiettivo é quello di portare l’Italia ai Mondiali, un sogno che gradualmente si può realizzare», confida Bellobuono. «Arrivati a questo punto, noi daremo tutto quello che abbiamo per poter staccare il pass», dice l’estremo difensore napoletano. «Stasera pensiamo alla Slovenia e tra una settimana penseremo alla Spagna (mercoledì 20 settembre).

Passo dopo passo cercheremo questo successo».

Ingresso gratuito al PalaSele (ore 20) e diretta del match su RaiPlay. Italia inserita nel gruppo D con Spagna e Repubblica Ceca. Campania del calcio a 5 ben rappresentata in azzurro con il campione d’Italia Fabricio Calderolli e Francesco Liberti, entrambi della Feldi Eboli. Tre i rappresentanti della Sandro Abate Avellino con Gianluca Parisi, Lorenzo Etzi e Gabriele Ugherani. In Nazionale anche Lorenzo Pietrangelo, ex del club presieduto da Serafino Perugino.