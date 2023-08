Sala Consilina, grande colpo di mercato arriva Salas "cholo" ex Real San Giuseppe

Lo Sporting Sala Consilina da qualche giorno in ritiro a San Rufo, non si ferma sul mercato e piazza un colpo di grande spessore assicurandosi le prestazioni del forte universale con propensioni da pivot del paraguaiano Juan Adrian Salas, meglio conosciuto come il " Cholo".

Salas, 33 anni il prossimo 20 ottobre, arriva dal Real San Giuseppe, squadra che ha rinunciato alla partecipazione alla massima serie del calcio a 5 e con la quale nella scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia. Salas, in Italia dal 2008 con il Napoli , ha vestito anche le casacche del Poggiomarino della Lazio e del Catania.

Ed ora ha accettato la corte dei cugini Detta, e sposato il progetto della matricola Sporting.

Per il club valdianese è un vero colpo di mercato che consente al tecnico Fabio Oliva, di poter avere a disposizione una pedina di grande spessore per presentarsi al meglio all'esordio in serie A.

La notizia dell'arrivo di Salas, è stata salutata con grande entusiasmo dai tifosi gialloverdi. "Arrivo in una società che, pur essendo una neopromossa in serie A, ha voglia di fare bene, crescere e diventare importante. Con lo Sporting Sala Consilina metterò a disposizione la mia esperienza ed ambizione al servizio della squadra per contribuire ad affermarci in Serie A e provare a dire la nostra in un campionato così importante e combattuto”, le prime parole del nuovo acquisto gialloverde, rilasciate al sito ufficiale.