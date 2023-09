Sporting Sala Consilina, prove di serie A nel test a Cosenza finisce in parirtà 3-3

Dopo la preparazione sul parquet amico di San Rufo e dopo un test in famiglia, per lo Sporting Sala Consilina è stata la volta di confrontarsi in una gara amichevole con una pari categoria per verificare lo stato di condizione quando all'inizio del campionato di Serie A mancano soltanto venti giorni.

E nel pomeriggio la squadra del tecnico Fabio Oliva al PalaCosentia di Cosenza ha affrontato la formazione di casa che come il team salese è una matricola nella massima serie di futsal.

Per la cronaca la gara è terminta in parità 3-3. I gialloverdi valdianesi hanno chiuso la prima frazione in vantaggio 0-1 grazie alla rete di Brunelli. Nella ripresa il Cosenza ha ribaltato il punteggio portandosi sul 2-1 subito pareggiato dalla marcatura di Carducci, poi nuovo vantaggio dei calabresi prima della rete del Cholo Salas che ha fissato il punteggio sul definitivo 3 pari.

Sabato 16 settembre nuovo test a San Rufo con il Canosa si inizia alle ore 16 e sarà l'occasione per i tifosi gialloverdi di vedere all'opera lo Sporting Sala Consilina prima dell'inizio del campionato che ci sarà il 29 settembre e avverrà proprio contro la Pirossigeno Cosenza al Pala San Rufo.