Sporting Sala Consilina, presentazione in vista della serie A

E' stata una cerimonia dalle grandi emozioni presso la sede DFL Lamura a Sala Consilina dove si è svolta la presentazione dello Sporting Futsal Sala Consilina per la stagione 2023/2024, quella che vedrà i gialloverdi affrontare il loro primo campionato di Serie A.

Presenti i presidenti Antonio e Giuseppe Detta, l’allenatore Fabio Oliva, tutto lo staff e la squadra, insieme al sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera e il padrone di casa, nonchè Main Sponsor dei gialloverdi, Pasquale Lamura.

Dopo gli interventi delle autorità politiche e la benedizione di Don Gabriele Petrocelli, è la volta dei presidenti Detta “Abbiamo lavorato tanto per cercare di migliorare la squadra, ora ci aspettiamo una grande reazione sul campo da tutto il gruppo squadra”, spiega Giuseppe Detta.

A seguire l'altro presidente Antonio Detta: “Da qualche tempo a questa parte qualcosa è cambiato, quando una società cresce e crea una nuova atmosfera spesso non tutti sono felici. Tanti hanno provato a scoraggiare il nostro lavoro, ma in realtà questo ci da ancora più forza perchè noi siamo lo Sporting, siamo una grande famiglia e faremo cambiare idea anche ai più scettici. Vederci in Serie A dopo essere partiti tanti anni fa con una squadra composta da fratelli e cugini è un qualcosa di inspiegabile e da pelle d’oca. Siamo emozionati e orgogliosi perchè rappresentiamo non solo Sala Consilina ma tutto il Vallo di Diano”.

Dopo la proiezione dei nuovi kit da gara per la stagione 2023/2024, Pasquale Lamura, Main Sponsor dello Sporting Sala Consilina: «E’ un rito scaramantico fare la presentazione della stagione qui da DFL, sperando si possa ricalcare il percorso dello scorso anno. . Noi come sponsor siamo stati sempre al fianco della famiglia Detta perchè ho sempre creduto nella crescita di questa società e sono sicuro che potremmo toglierci delle soddisfazioni anche quest’anno».

A chiudere la conferenza l'allenatore Fabio Oliva, che ha voluto al suo fianco tutto lo staff tecnico: «Bisogna dimenticarsi in fretta quello che è stato fatto lo scorso anno, la Serie A è un altro livello e per questo la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di alzare il livello del nostro staff, così come il gruppo squadra che è stato potenziato. Ringrazio la società per quello che ha fatto, abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme con grande entusiasmo. Per tanti di noi è la prima volta in Serie A, io l’ho già vissuta da vice allenatore ma è stata comunque un’esperienza che mi ha insegnato tanto. A presentare la giornta Pierluigi Paciello. Intanto domani test in famiglia prima di affrontare tre amichevoli con Cosenza il 9, Canosa il 16 e Sandro Abate il 23 settembre».