Feldi Eboli in finale di Supercoppa: le volpi battono Pesaro per 1-0

Una rete di pregevolissima fattura di Selucio a 4' dall'intervallo permette alla Feldi Eboli di battere l'Italservice Pesaro nella semifinale di Supercoppa di calcio a 5. Un match equilibratissimo quello che apre la final four in corso di svolgimento a Leini (To).

Nella prima uscita ufficiale, le squadre appaiono contratte e lo spettacolo tarda ad arrivare. I portieri Dalcin e Putano sono chiamati a interventi di ordinaria amministrazione prima che il match decolli. Al 15' Selucio rischia la frittata favorendo l'ex di turno Vavà che però non riesce ad approfittarne; sulla ripartenza dell'azione, lo stesso Selucio s'inventa un coast to coast concluso con un velenoso scavetto che porta in vantaggio la Feldi.

Nella ripresa le volpi potrebbero allungare il passo, trovando però proprio in Putano una saracinesca insuperabile.

Sul fronte opposto cresce gradualmente la pressione dell'Italservice che nei minuti finali, col portiere di movimento, chiama a più riprese Dalcin a interventi provvidenziali.

La Feldi guadagna dunque la finale in programma domani alle 18.15. Di fronte ci sarà la vincente del match di questa sera tra Olimpus Roma e L84, con fischio d'inizio alle 21.