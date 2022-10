Dopo aver ritrovato il successo contro Sassuolo e Salernitana, l'Inter di Simone Inzaghi cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A. Sarà ospite della Fiorentina al Franchi per sfidare una squadra finora insoddisfatta del proprio percorso in campionato: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il tecnico nerazzurro ha annunciato alcune assenze pesanti: non ci sarà Lukaku, indisponibili anche Handanovic e Gagliardini.

Vincenzo Italiano riavrà Amrabat, ma dovrà fare a meno di Jovic, non ancora al meglio dopo l'infortunio rimediato contro il Lecce. La preoccupazione del tecnico è orientata verso la crisi da gol: la Fiorentina ha segnato solo otto reti in questo campionato, soltanto nel 1986/87 i viola hanno realizzato meno gol dopo le prime 10 partite stagionali di Serie A (sette in quel caso). Calcio d'inizio alle ore 20:45.