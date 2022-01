Gary Neville di nuovo in campo: ora vuole sfidare Boris Johnson

Arriverà dal mondo del calcio il leader capace di dare uno scossone al partito laburista britannico, in crisi profonda dopo il blairismo rampante e l’ultimo colpo di coda di Gordon Brown? C’è infatti una novità, dopo un decennio in cui i conservatori hanno dominato la scena e in cui con Boris Johnson la politica d’Oltremanica ha toccato i suoi punti più bassi, dalla gestione scellerata del Covid durante la prima ondata, fino alle cene di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati