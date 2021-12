Tecnico e capitano del Genoa positivi al Covid. Lo ha comunicato il club in una nota ufficiale diramata nel tardo pomeriggio: «L’allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare effettuato il 27 dicembre. Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Gli allenamenti del Genoa riprenderanno il giorno 29 dicembre, guidati dall’allenatore in seconda Mauro Tassotti e dallo staff tecnico».