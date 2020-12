Caos in casa Granada, il club spagnolo che il prossimo febbraio dovrà affrontare il Napoli in Europa LEague. La squadra di Diego Martinez ha scoperto ieri la positività al covid di Luis Milla Manzanares, il centrocampista spagnolo 26enne sempre titolare per l'allenatore andaluso.

LEGGI ANCHE Ancelotti, un nuovo coro "magnifico": l'ex Napoli riporta l'Everton in vetta

«Il Granada Football Club informa che, dopo aver effettuato i test PCR effettuati dai servizi medici del Club al ritorno agli allenamenti, è stato rilevato un caso di positività al COVID-19 nella prima squadra. Nello specifico, è il giocatore Luis Milla, che è stato isolato a casa sua ed è in costante contatto e monitoraggio con lo staff tecnico e i servizi medici. Dopo aver conosciuto gli esiti dei test, il Granada ha portato il caso positivo all'attenzione delle autorità sanitarie, e ha seguito scrupolosamente il protocollo stabilito in attesa del recupero e della successiva reintegrazione del giocatore» ha informato il club dal proprio sito ufficiale. Il Granada sarà in campo mercoledì per il turno di Liga contro il Valencia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA