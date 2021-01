Fredy Guarin è ripartito dalla sua Colombia. Quindici anni dopo il centrocampista ex Inter è tornato nel campionato del suo Paese e ha firmato col Millonarios, club che ha sede a Bodotà. E sabato è arrivato l'esordio nel match contro l'Envigado vinto 1-0, ma a rubare l'occhio è stata la forma fisica con cui si è presentato: il centrocampista è apparso in sovrappeso, con una tonicità muscolare tutta da ritrovare. Inevitabile, visto che da settembre a dicembre è rimasto svincolato dopo l'addio con polemica con il Vasco da Gama. I social non l'hanno "perdonato" e le immagini del suo ingresso in campo e dei suoi primi minuti con la maglia del Millonarios sono subito diventate virali.

Ultimo aggiornamento: 18:55

