Hakimi, dopo il divorzio la ex moglie vuole i suoi soldi. Ma lui risulta nullatenente: ecco come ha fatto

La storia d'amore tra Achraf Hakimi, ex giocatore dell'Inter e del Real Madrid, attualmente al Psg, e Hiba Abouk, attrice spagnola, è arrivata alla fine. Una storia che da favola si è trasformata in un incubo, soprattutto in tempi più recenti, dopo le accuse di stupro rivolte all'esterno marocchino: una ragazza, alla fine dello scorso febbraio, ha infatti accusato Hakimi di averla stuprata nella sua casa di Parigi, mentre moglie e figli erano in vacanza a Dubai.

La vicenda ha inguaiato il matrimonio dell'ex interista, che si è però difeso negando tutto e parlando di un "tentativo di estorsione". Ma ciò che adesso più sta facendo parlare è un piccolo particolare che riguarda non la vicenda giudiziaria in sé, ma il divorzio: Hiba Abouk avrebbe infatti tutta l'intenzione di chiedere una bella fetta del patrimonio di Hakimi, uno dei calciatori più pagati della Ligue 1 (8 milioni più 2 di bonus ogni anno). Ma in realtà Hakimi, con una scelta a dir poco furba, potrebbe non doverle dare un euro.

Il terzino ispano-marocchino infatti risulterebbe nullatenente. Non è uno scherzo: a suo nome non c'è nulla, né soldi in banca, né immobili. Tempo fa infatti Hakimi aveva scelto di intestare tutto a sua madre, la signora Fatima, che stando a quanto dice il suo avvocato gestisce le sue finanze e i suoi affari. Una scelta da un lato lungimirante, per evitare di scialacquare qualche milione di euro di troppo (e chi più di una madre di famiglia è capace di far quadrare i conti?), ma che si è anche rivelata una mossa scaltra, che ha letteralmente lasciato perplessa la ex moglie, che evidentemente non sapeva nulla. Basterà per non dover tirare fuori una fortuna a vantaggio della bella Hiba? Chi vivrà vedrà.