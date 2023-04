Napoli-Milan, Raspadori chiama i tifosi: «Stadio azzurro, se si può»

«Venite come volete, siamo felici di avervi con noi e di sentirvi allo stadio» dice Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che ha incrociato alcuni tifosi all'uscita da Castel Volturno dopo l'allenamento di questa mattina. «Uno stadio tutto azzurro per la sfida di Champions al Milan? Se si può...» dice col sorriso l'attaccante napoletano, che domani sarà titolare contro il Verona in campionato.