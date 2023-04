Gaetano, uno scudetto napoletano: «A Milano la nostra scintilla»

Poche presenze, ma tutte d'oro. Con lo scudetto ormai a un palmo di mano da vivere da napoletano a Napoli. Una condizione unica per Gianluca Gaetano: «Ma siamo rammaricati per Milano, abbiamo giocato bene e ci è mancato il gol. Ce la giocheremo al ritorno con i nostri tifosi» le parole del centrocampista azzurro «Noi in calo? No. Ci sta durante una stagione avere qualche prestazione meno brillante. A Milano è arrivata la scintilla, però e con il Verona dobbiamo già dimostrarlo. Alla festa scudetto non ci pensiamo, dobbiamo vincere ancor tante partite. Ma è bello vedere le strade tutte dipinte d'azzurro».

«Con il Verona sarà complicato, verranno qui a giocarsi tutto ma noi dobbiamo giocare come sempre. Non è facile per me fare tanta panchina, ma lavoro e sono sempre pronto» ha continuato Gaetano nell'intervista a Radio Kiss Kiss. Dopo l'influenza di ieri, l'azzurro - tra i più elogiati da Spalletti «Con lui il rapporto è ottimo, se parla bene di me è importante» ha aggiunto - è tornato ad allenarsi oggi con i compagni, così come Victor Osimhen: «Sarà importante averlo con noi, lo abbiamo visto a Milano: siamo stati bravi ma con lui sarà diverso. L'o visto oggi in campo, è carico e pronto per giocare». E il futuro? «È restare qui a dare il massimo per la mia squadra».