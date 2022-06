Inghilterra, ancora tu. L'Italia dopo il miracolo dell'11 luglio torna a sfidare gli inglesi. Stavolta al Molineux Stadium di Wolverhampton e non a Wembley. E anche la posta in palio era decisamente diversa: quella era una finale degli Europei, stasera la terza partita della fase a gironi di Nations League. Mancini punta ancora sui giovani e sul nuovo numero 10 della Nazionale, Lorenzo Pellegrini. Davanti c'è ancora Scamacca. Nell'Inghilterra due tra i migliori giocatori dell'ultima Serie A: il milanista Tomori in difesa e l'attaccante della Roma Tammy Abraham.

Segui la diretta di Inghilterra-Italia

Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. A disposizione: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Gnonto, Cristante, Politano, Barella, Scalvini, Raspadori, Esposito

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. A disposizione: Pope, Pickford, Stones, Walker, Guehi, Coady, Bowen, Phillips, Bellingham, Kane, Gallagher, Saka.



Dove vederla in tv e streaming

Inghilterra-Italia si gioca stasera alle 20.45 al Molineux Stadium di Wolverhampton. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai 1 e in streaming gratuito su raiplay.it. Sul Messaggero la diretta testuale della partita.