SEGUI LA DIRETTA DI INTER-BOLOGNA

SECONDO TEMPO

47' Primo squillo della seconda frazione è rossoblu

46' Si riparte dal 3-0 per l'Inter della prima frazione

PRIMO TEMPO

Basta poco più di mezz'ora all'Inter per ipotecare i tre punti. Perché sì, mancano 45 minuti (più recupero) per il triplice fischio, ma negli spogliatoi, gli uomini di Simone Inzaghi, ci vanno sul 3-0 e la consapevolezza che il Bologna non è mai stato realmente pericoloso. In compenso lo sono stati loro: a quattro minuti già in vantaggio grazie all'asse Denzel Dumfries-Lautaro Martinez, con l'argentino che imbuca subito la palla in rete. Da calcio d'angolo, poi, c'è la testa di Milan Skriniar a trovare il gol del raddoppio e il piede di Nicolò Barella, al posto giusto al momento giusto, cala ufficialmente il tris. In mezzo, però, il piacentino perde Joaquin Correa, uscito per un colpo al fianco.

APPROFONDIMENTI A MILANO Inter-Real Madrid, le foto del big match a San Siro CHAMPIONS LEAGUE Inter-Real Madrid 0-1, Inzaghi: «Dovevamo essere più... VIDEO Dzeko vola a Milano, oggi la firma con l'Inter:...

43' Dimarco prova il gol della giornata, ma Skorupski è attento

39' Tensione in campo tra Medel e Lautaro Martinez

34' Barella cala il tris su un errore della difesa del Bologna

31' Skriniar di testa da calcio d'angolo segna la rete del doppio vantaggio

28' Inzaghi costretto al cambio: dentro Dzeko fuori Correa per un colpo al fianco sinistro

21' Brozovic ci prova dalla distanza, ma il tiro è troppo debole

19' Sansone e Soriano a un passo dal gol del pareggio

13' Occasione anche per i felsinei

4' Lautaro su assist di Dumfries porta in vantaggio l'Inter

1' Al Meazza è tutto pronto per il secondo posticipo della quarta giornata di Serie A tra Inter e Bologna, appaiate a pari punti in classifica.

Lasciate andare le delusioni per la sconfitta all'ultimo con il Real Madrid in Champions League, l'Inter è di nuovo pronta per tornare in campo per la quarta giornata di Serie A. Alle 18, i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic (a pari punti) con un obiettivo: non perdere il treno delle prime tre della classe dopo il mezzo passo falso a Genova contro la Sampdoria. Perché i campioni d'Italia, nonostante il cambio in panchina, vorrebbero proprio continuare a sognare e ripetere l'impresa dello scorso anno. Dal canto loro, però, i felsinei hanno già fermato l'Atalanta (non in uno stato di gran forma, è vero) in casa prima della sosta per le nazionali. Insomma, non è mica detta l'ultima parola. Per quella c'è il campo, e il pallone.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey; 8 Dominguez, 32 Svanberg; 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone; 9 Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Bologna è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà visibile da desktop al sito ufficiale del colosso britannico o sull'app ufficiale se la si vuole guardare da device mobili (smartphone, tablet, ecc.).