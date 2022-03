Marcelo Brozovic resta all'Inter: il club nerazzurro scioglie il nodo del centrocampista croato classe 1992, in scadenza di contratto a fine giugno, e comunica il rinnovo fino al 2026. L'Inter in una nota ufficiale afferma «di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026».

«Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l'Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun'altra squadra per rispetto dell'Inter e dei suoi tifosi», le sue parole dopo l'annuncio del rinnovo. «Ho sempre detto ai miei agenti che non avrei voluto parlare con nessun altro club a meno che l'Inter mi avesse detto che non avrebbe voluto rinnovarmi il contratto» ha proseguito.

«Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questo club che ha una grande storia. Siamo determinati a cercare di raggiungere nuovi traguardi importanti, tutti insieme. Giochiamo sempre per vincere e questo è il nostro unico obiettivo - ha aggiunto -. Sono sicuro di una cosa: daremo tutto quello che abbiamo per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia. Lavoreremo ogni giorno ancora di più, perché solo attraverso il lavoro, la fatica, la determinazione in allenamento si possono raggiungere certi traguardi» ha concluso Brozovic.