L'Italia soffre, ma porta a casa il risultato che, conti alla mano, «era la cosa più importante», come ammette a fine partita il selezionatore Paolo Nicolato. L' Under 21 azzurra supera la Bosnia e resta in vetta alla classifica del Gruppo 6 di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli azzurrini al Nereo Rocco di Trieste compiono un bel passo in avanti grazie all'1-0 firmato da Rotella, poi blindano il successo con un paio di parate di Carnesecchi, con un atteggiamento tattico assai scaltro e una condotta di gara particolarmente attenta. L'Italia avrebbe anche potuto chiudere il match dopo il destro vincente, da dentro l'area, di Rotella (nulla da fare per il portiere Cetkovic), ma non è stata capace di evitare i rischi legati a un colpo di coda della formazione bosniaca, abile e veloce nelle ripartenze, ma poco precisa nelle conclusioni.

L'occasione più ghiotta è capitata sui piedi di Quagliata, nel secondo tempo, ma il difensore dell'Heracles Almelo, ha fallito con la porta avversaria spalancata. «Quel che conta è che la squadra abbia giocato con grande impegno, non siamo in una condizione di grande freschezza, era importante portare a casa il risultato - il commento di Nicolato, ai microfoni della Rai -. Andiamo avanti con grande determinazione, sappiamo che la qualificazione alla fase finale dell'Europeo non è facile, ma l'impegno della squadra c'è, posso garantirlo. Possiamo migliorare, speriamo di avere a disposizione per giugno una squadra in condizioni migliori. Comunque sono contento per la volontà espressa dai singoli, soprattutto quando si trovano in difficoltà». Tornando al pari di venerdì scorso in Montenegro, Nicolato aggiunge: «Giocare con quel campo non è stato difficile, perché non siamo abituati al gioco sporco. Questa cosa ci manca. Va detto, comunque, che quelle partite si possono anche perdere. Speriamo in ogni caso di migliorarci attraverso la condizione».