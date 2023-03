Italia-Inghilterra live: tutte le notizie sulla partita di Napoli

L'Italia campione d'Europa torna in campo. Comincia da Napoli il lungo percorso che porterà (si spera) a difendere il titolo in Germania negli Europei 2024. Scherzi del destino, la prima partita sarà una rivincita della finale degli ultimi Europei, Italia-Inghilterra, allo stadio Maradona di Napoli, per il grande ritorno della Nazionale dopo dieci anni.