Il napoletano Favo nuovo ct della Nazionale under 15

Un napoletano sulla panchina della Nazionale. Toccherà a Massimiliano Favo, 54 anni, dal 2019 nello staff federale, guidare la Under 15. L'annuncio è stato dato della Federcalcio. Favo, cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha disputato 10 gare in serie A nella formazione azzurra dal 1984 al 1986 (le prime due stagioni di Diego Armando Maradona), e ha poi giocato in altre squadre. Da tecnico, ha guidato tra le altre la Paganese.

La Figc ha anche comunicato che un altro ex campione del mondo, Andrea Barzagli, farà parte dello staff federale, come collaboratore delle nazionali giovanili. Prima dell'Europeo vi era stato l'ingresso di Daniele De Rossi nello staff di Roberto Mancini.