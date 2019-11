LEGGI LA CRONACA

Bastava il pareggio, ma laconquista il primo posto matematico del Gruppo D battendo unche dovrà sudarsi gli ottavi all’ultima contro la. Decide, con una punizione magistrale, altra serataccia di(dopo le magie col Portogallo) a cui evidentemente l’aria di Torino fa un certo effetto.sceglie Dybala (pochi minuti nel finale per, decisivo a Bergamo con una doppietta) e non sbaglia, l’Atletico non punge, ha assenze pesanti e non più quella solidità e quella garra che lo hanno contraddistinto negli ultimi anni. Chiudere una partita da vincere a tutti i costi con appena due tiri in porta è poco “cholista”.Decisamente più “sarriana” delle ultime uscite la Juve, che nel primo tempo domina il possesso palla, costruisce trame interessanti e passa in vantaggio con una punizione perfetta di Dybala, da posizione defilata.spara un missile sotto la traversa che sorprende, e dopo il vantaggio i bianconeri amministrano senza correre grossi rischi. Il più grande è nei minuti di recupero:piazza un tiro crossa che taglia tutta l’area, e finisce sui piedi di Morata che da un metro non intercetta.si dispera, Sarri gongola: la Juve è l’unica big europea ancora imbattuta tra campionato e coppe. E intanto si gode unformato Amsterdam, seconda prestazione maiuscola del numero 4, dopo aver salvato la Juve già a Bergamo. Juve cinica e Atletico senz’anima, e per i bianconeri l’ultima del girone a Leverkusen sarà una gita di piacere.Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Morata, Vitolo All.: Simeone.Anthony Taylor (ENG)