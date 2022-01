Protagonista sua malgrado degli ultimi giorni, Leonardo Bonucci è intervenuto al canale Juventus TV per parlare della stagione in corso e fissare gli obiettivi futuri. «Vogliamo prenderci un posto in Champions League e lotteremo fino alla fine per vincere l'edizione di quest'anno», ha detto il difensore bianconero, che sulla situazione di classifica attuale della squadra ha poi aggiunto: «Lo scorso anno abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Così facendo abbiamo dato una risposta a chi diceva che non abbiamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle partite secche noi ci siamo sempre».

Inserito all'interno del miglior 11 della scorsa stagione ai FIFA Awards, Bonucci ha commentato così il riconoscimento: «La cosa più bella di questo premio è che sono i colleghi a riconoscere questa cosa. E' stato un anno importante per me e quando a parlare sono i numeri c'è poco da aggiungere». Un anno che ha avuto il suo apice con il successo agli Europei: «Non dimentico neanche un secondo di quanto è successo a Wembley la scorsa estate con il trionfo all'Europeo. Adesso dobbiamo concentrarci sugli impegni di marzo: l'obiettivo è andare in Qatar, sarebbe una vittoria per tutti». Il difensore, ai box per infortunio, non prenderà parte all'ottavo di finale di Coppa Italia di questa sera tra Juventus e Sampdoria.