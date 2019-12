La Juve perde Sami Khedira, che non rientrerà prima del 2020. Il centrocampista, in accordo con lo staff sanitario bianconero, ha deciso di operarsi a causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni. Domani Khedira sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica, eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma il rientro del tedesco è previsto dopo la sosta natalizia. Una brutta notizia per la Juve che perde il centrocampista con più presenze (17) dopo Pjanic (18), per sostituirlo Sarri si affiderà a Bentancur, che in questo inizio di stagione si è dimostrato una garanzia. Ultimo aggiornamento: 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA