Juventus-Napoli, sospesa la chiusura della curva bianconera

Il provvedimento di chiusura per la curva della Juventus in occasione del match contro il Napoli - del prossimo 23 aprile - è stato sospeo. Il dispositivo odierno rimette la cognizione del reclamo direttamente alle Sezioni Unite che giudicheranno in via definitiva sul caso. Ma se la decisione definitiva arriverà dopo la partita con gli azzurri di Spalletti, il tifo organizzato bianconero sarà regolarmente presentesugli spalti dell'Allianz Stadium.

La decisione è arrivata oggi dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale sezione I, a seguito del reclamo con procedimento d'urgenza proposto proprio dalla Juventus qualche giorno fa. Il provvedimento di chiusura era arrivato dopo Juventus-Inter di Coppa Italia, che aveva visto i tifosi bianconeri protagonisti di episodi razzisti verso il nerazzurro Lukaku.