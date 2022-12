Koulibaly: «Napoli mi ha fatto scegliere il Senegal»

La trafila giovanile con la maglia della Francia, dove è nato, ma poi Kalidou Koulibaly ha scelto il Senegal, il Paese d'origine della sua famiglia. Una scelta che ancora oggi, molti anni dopo, fa discutere e che lo stesso difensore ex Napoli ha spiegato.

«La Francia era in cima ai miei pensieri, ma il Senegal ha fatto di tutto per avermi. E non ho rimpianti» ha detto a L'Equipe. Al centro della scelta anche Napoli: «Quando ho visto la luce negli occhi dei miei genitori, ho capito, è grazie a loro se ho scelto il Senegal. Quando mi hanno chiamato ero al Napoli, ed era appena arrivato Sarri in panchina. Giocavo poco ma il Senegal mi ha aperto le porte, mi ha dato fiducia e ha aumentato la fiducia in me stesso».