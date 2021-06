Chiariamo subito: non è stata una partita ufficiale. Solo 20 minuti per tempo a Coverciano, giusto per mettere minuti nelle gambe. Eppure c'è anche la Nazionale che perde. A battere le riserve di Mancini è l'Under 20 di Bollini: 0-1, rete di Cangiano. Il successo resta comunque in Casa Italia e conferma la bontà dei giovani del nostro calcio. Niente a che vedere, dunque, con lo sgarbo del Pontedera di D'Arrigo al 4-4-2 di Sacchi, sempre sul campo principale del centro sportivo federale, il 6 aprile del 1994: 1-2.

ANDAMENTO LENTO

In campo i giocatori non utilizzati contro la Repubblica Ceca e quelli entrati solo in corsa. Sono 14 gli azzurri messi in campo dal ct. Fuori solo Verratti che ancora non è pronto e continua la fisioterapia. C'è, invece, Pellegrini. Nell'Under 20 c'è Sirigu in porta, Toloi in difesa e Raspadori in attacco. Mancini va sul classico e conferma il 4-3-3 per il breve test in famiglia: Meret in porta; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson;

Pellegrini, Cristante, Pessina a centrocampo: Chiesa, Belotti. Bernardeschi. Ritmo lento e zero pressing nel 1° tempo. Di bello solo il gol di Cangiano. attaccante classe 2001: sinistro a giro dalla distanza.

DIGIUNO IMPROVVISO

Fa notizia l'Italia che non segna (già 75 reti con Mancini), che prende gol (non ne incassa da 785 minuti) e che non vince (8 successi di fila). La ripresa è migliore. Bene i portieri, con Meret che va in porta con l'Under 20, dove trovano spazio anche Emerson e Chiesa. Sirigu, Toloi e Raspadori toirnano a disposizione di Mancini... Gol del pari annullato a Di Lorenzo, probabilmente partito in fuorigioco sul lancio di Pellegrini. I titolari sono a già casa, gli altri sono pronti a seguirli. Sensi non tornerà: al suo posto Pessina. La Nazionale tornerà domani sera a Coverciano per preparare il debutto nell'Europeo, venerdì all'Olimpico contro la Turchia.