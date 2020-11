L’isolamento è finito. Ciro Immobile domani mattina, presso la clinica Paideia, verrà sottoposto alle nuove visite di idoneità sportiva, passaggio propedeutico per il ritorno agli allenamenti. L'esito del test per rilevare il contagio da Covid-19 libera da un incubo l'attaccante della Lazio. Era stato fermato dall’Asl lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus. Lasciò il centro sportivo di Formello scuro in volto, ignorando che la positività lo avrebbe costretto a saltare anche gli impegni con l’Italia. Dieci giorni dopo il vincitore della Scarpa d'Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il Crotone, in programma sabato allo stadio Scida alle ore 15.

Ultimo aggiornamento: 07:31

