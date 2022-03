Lazio, la ripresa tra Sarri e pochi intimi a Formello: gestito Cataldi, assente Radu

Parziale interruzione al silenzio degli ultimi giorni. La Lazio si è ritrovata a Formello questo pomeriggio dopo il tonfo del derby. In seguito a 48 ore di riposo Sarri è tornato a gestire i suoi calciatori sul campo Fersini, stavolta seguendoli da vicino anche nella seduta di ripresa che di solito viene lasciata al vice Martusciello. Il tecnico resta perplesso per quanto visto nella stracittadina, ma per parlarne all’intera squadra dovrà aspettare visto che al momento nel Lazio Training Center ci sono 14 calciatori. Sono 11 invece quelli partiti con le rispettive Nazionali.

Lazio: Cataldi non conclude l'allenamento, ma solo per gestione

Quest’oggi il Comandante e il suo staff hanno preparato un allenamento misto. Prima fase atletica con dei circuiti con variazione progressiva di distanza. Poi un’esercitazione basata sul possesso palla e infine largo alla partitella alla quale non ha partecipato Cataldi per precauzione e il giovane Migliorati della Primavera, aggregato quest’oggi alla prima squadra. Questo pomeriggio ancora non si è visto col resto dei compagni Radu. Il veterano romeno è alle prese con una fascite plantare. Le sue condizioni sono in fase di miglioramento, ma il fastidio al tallone sinistro ancora non gli permette di allenarsi sul campo. Solo palestra per lui.

Anche Cabral nel gruppo di calciatori convocati con le Nazionali

Come anticipato, la maggior parte degli assenti nel Lazio Training Center era giustificata dalla convocazione della propria Nazionale. In quattro sono partiti con l'Italia. Si tratta di Acerbi, Luiz Felipe, Zaccagni e Immobile. Milinkovic e Kamenovic hanno raggiunto rispettivamente la Serbia maggiore e l'u21. Strakosha e Hysaj sono con l’Albania mentre Marusic col Montenegro. Anche Cabral ha raggiunto la sua Nazionale, Capo Verde. Infine Romero, chiamato dall'Argentina di Scaloni, si sta allenando anche con l'u20 allenata da Mascherano.

