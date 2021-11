Nazionale, Cataldi convocato al posto di Zaniolo e Pellegrini

Questa convocazione non se la sarebbe persa per nulla al mondo. Era nell'aria, il sogno di Danilo Cataldi si corona d'azzurro. Il ct Mancini lo stava seguendo ormai da tempo, le ultime defezioni a centrocampo hanno anticipato la convocazione dell'Italia. Il regista romano aveva fatto il suo esordio in Nazionale in una qualificazione a Empoli, era stato chiamato in precedenza anche da Ventura e Conte. Adesso però la sua resurrezione biancoceleste con Sarri gli confeziona un'altra chance da non perdere in alcun modo. Già, perché ieri una botta al fianco aveva fatto temere il peggio, Cataldi era stato sostituito al 78'. Allarme rientrato e subito lo squillo azzurro. Il coronamento di un sogno, guadagnato con l'exploit delle ultime partite con la maglia della Lazio. Danilo ha soffiato il posto a Leiva e ora è pronto al grande salto.

E sui social anche la Lazio si complimenta con il centrocampista romano: «Danilo Cataldi è stato convocato dalla Nazionale azzurra in vista delle gare contro Svizzera ed Irlanda del Nord! Complimenti Dani», scrivono su Instagram.