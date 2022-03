Archiviato il primo allenamento della nuova settimana a Formello. La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio per ripartire in ottica campionato. Tra domani e giovedì Sarri recupererà tutti i calciatori partiti con le rispettive Nazionali per poter finalmente incentrare il lavoro sulla tattica partendo dai tanti errori visti nel derby dello scorso 20 marzo. Il tecnico punterà sulla reazione dopo la batosta, anche perché la corsa all’Europa resta aperta con otto gare a disposizione da qui a fine campionato.

Lazio, Immobile già si allena: Sarri spera di recuperarlo mentalmente. Cataldi torna in gruppo

Per puntare al massimo Sarri avrà bisogno di un Immobile al massimo delle proprie condizioni psicofisiche. Il bomber biancoceleste è tornato anzitempo dal ritiro dell’Italia e oggi si è già allenato in gruppo. Attivazione atletica, circuiti tecnici e partita finale a campo ridotto. Questo il programma svolto interamente dal capitano parso ancora deluso per quanto accaduto al Barbera e le conseguenti critiche. Starà a Sarri recuperarlo dal punto di vista mentale da qui a sabato in vista del Sassuolo. In gruppo anche Cataldi questo pomeriggio. Il centrocampista era atteso proprio oggi al rientro dopo esser stato gestito giovedì e venerdì della scorsa settimana.

Lazio in tre non si allenano. Si tratta di Luiz Felipe, Radu e Reina

Insieme a Immobile è tornato anche Luiz Felipe, ma l’italo-brasiliano non si è visto in gruppo. Come reso noto dall’Italia infatti il difensore ha lasciato il ritiro per un problema fisico e i primi controlli a Formello hanno evidenziato una situazione stabile. Ancora assente Radu. Il veterano romeno nelle ultime settimane è rimasto ai box per una fastidiosa fascite plantare, ma dopo lo spauracchio iniziale le sue condizioni sono in netto miglioramento. Nei prossimi giorni è atteso un tentativo di corsa con gli scarpini sul campo. Out infine Reina. Al suo posto è stato aggregato uno dei portieri della Primavera, Moretti.