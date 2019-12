Ultimo aggiornamento: 17:12

Grande festa nel centro sportivo di Formello. Alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze di Natale i giocatori della Lazio sono accolti da circa 10mila tifosi. Entusiasmo alle stelle per la vittoria di otto giorni fa in Supercoppa italiana contro la Juventus per 3-1. I gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi sono ancora nella mente dei tifosi, che oggi pomeriggio hanno gremito le tribune del campo Fersini.La squadra, guidata da Simone Inzaghi, svolge una seduta blanda a porte aperte, ma da domani inizierà a preparare nel dettaglio la sfida di campionato contro il Brescia, in programma il 5 gennaio al Rigamonti. Non saranno a disposizione per la trasferta Luis Alberto e Leiva, entrambi squalificati. Al loro posto giocheranno Parolo e Cataldi.