Lazio, vittoria per 3-0 con la Primavera: a segno Cataldi, Caicedo e Moro

Prove generali in vista della Sampdoria. Simone Inzaghi approfitta della sosta del campionato per testare le condizioni dei giocatori rimasti a Formello. Caicedo, Cataldi e Raul Moro firmano la vittoria per 3-0 contro la Primavera. Avanti con il 3-5-2, senza i nazionali, come Strakosha, Milinkovic, Acerbi e Immobile, e senza gli infortunati, Radu, Marusic, Bastos e Luiz Felipe. Buona presentazione per Muriqi in attacco in coppia con il “Panterone”, mentre Escalante, Andreas Pereira e Luis Alberto sono rimasti a riposo. Nell’undici “titolare” l’allenatore schiera Reina tra i pali, Patric, Parolo e Armini in difesa. A centrocampo Cataldi, Leiva e Czyz con Novella e Djavan Anderson sulle corsie esterne. centrocampo, Caicedo in coppia con Muriqi davanti. Insomma, una partita in famiglia per mettere minuti nelle gambe ed avvicinarsi alla sfida con il blucerchiati, in programma il 17 ottobre a Marassi. Domani la squadra avrà una giornata libera. Poi lunedì riprenderanno gli allenamenti ed inizierà il conto alla rovescia verso la Samp.

Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA