«Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo». Così il direttore sportivo della Lazio in una nota pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste. Il ds non ha gradito il comportamento dell'ex Manchester City, che non avrebbe rispettato gli accordi già presi con la Lazio. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA