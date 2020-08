Ultimo aggiornamento: 23:54

Niente. Il sognosfuma definitivamente. La Real Sociedad ha annunciato la firma dell'ex centrocampista del Manchester City per la prossima stagione. Il giocatore, che aveva già un'intesa di massima con il club biancoceleste, negli ultimi giorni è stato contattato dagli spagnoli e ha accettato la loro offerta. Silva, dopo 10 anni in Premier League, tornerà a giocare nella Liga e avrà la maglia numero 21 che Martin Odegaard ha recentemente lasciato libera. La Lazio non avrebbe gradito la strategia della Real Sociedad, che si sarebbe inserita quando c'era già un accordo con "Il Mago".