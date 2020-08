David Silva saluta il City: «Sarò sempre suo tifoso»

«Mi sono sentito da subito a casa, mi hanno trattato sempre tutti bene, sia a me che alla mia famiglia. Sarò sempre riconoscente al Manchester. Sarò per tutta la vita tifoso del City, e la stessa cosa vale per la mia famiglia. Quando sono arrivato, non pensavo di rimanere così a lungo. E' complicato restare per dieci anni nella stessa squadra. Mi sono sentito a mio agio da subito, l'ho detto sempre a tutti. Ecco perché sono rimasto per così tanto tempo». Con questa parole, dette nel corso di una lunga intervista ai canali del club, David Silva (ora conteso da Lazio, Valencia e Al Sadd) saluta oggi il, Manchester City, che ha deciso di lasciare dopo dieci anni di militanza e aver fatto la storia del club vincendo quattro Premier League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega, e giocando in totale per 436 partite con la maglia dei 'Citizens'.

«Arrivai in Inghilterra dopo il Mondiale, con pochi giorni di vacanza - ricorda il campione del mondo di Sudafrica 2010 -. È stato complicato. Ho avuto bisogno di qualche mese per adattarmi alla Premier League, soprattutto perché non avevo recuperato completamente le energie dopo l'impegno nel Mondiale. Quando ho raggiunto il massimo della condizione, mi sono adattato a questo calcio. Grazie alla grande squadra in cui giocavo, ho continuato a migliorare e sono arrivato ad essere il calciatore che sono ora». David Silva si è soffermato anche su Aguero, al fianco del qualeè stato per anni.: «Giocavamo molto vicini e il Kun è uno che ha bisogno di fare gol - dice lo spagnolo -. Lui è un attaccante, e io ero lì per aiutarlo, per creargli azioni pericolose. Sono felice, credo di averlo aiutato davvero. I dati lo confermano, gli ho dato tanti assist, con lui era molto semplice. Sa trovare gli spazi giusti, ed è cinico sotto porta. È uno degli attaccanti migliori al mondo? Sì, sicuramente. Da anni è ad alti livelli, facendo sempre tanti gol».

Intanto Il Manchester City ha deciso di premiare la fedeltà di David Silva, facendo erigere una sua statua che verrà messa fuori dell'Etihad Stadium. Lo ha annunciato il presidente Khaldoon Al Mubarak. «Come successo con Vincent Kompany prima di lui - spiega -, la statua di David servirà a ricordare i fantastici momenti che ci ha dato, non solo come incredibile calciatore ma come una fonte d'ispirazione, un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento».

