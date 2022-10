Dopo il primo succcesso nel girone di Champions League, la Juventus si presenta allo stadio Sammy Ofer per riaprire la corsa al secondo posto, nella speranza che dalla sfida tra Psg e Benfica possa arrivare un risultato favorevole. La vittoria per 3-1 nella gara d’andata è stata attenuata dal passo falso in campionato contro il Milan, ora per Allegri è tempo di rialzarsi: "Per vincere serve cuore - ha dichiarato l'allenatore alla viglia - dobbiamo riacquistare l'autostima. La squadra è solida a livello psicologico, abbiamo un percorso di crescita". L’ultima vittoria casalinga del Maccabi Haifa in Champions League risale all’ottobre 2002 (contro il Manchester United, 3-0). Da allora gli israeliani hanno perso gli ultimi quattro match casalinghi giocati nella competizione.

La cornice del Sammy Ofer Stadium per una grande notte di Champions League ✨#MACJUV #UCL pic.twitter.com/xbHpj7HQyO — JuventusFC (@juventusfc) October 11, 2022

Le formazioni ufficiali

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Mohamed, Lavi; David, Pierrot, Atzili. Allenatore: Barak Bakhar.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Maccabi Haifa-Juventus

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e sul numero 252 del satellite. Prepartita live alle ore 18:00. L'evento sarà trasmesso in steaming anche su Sky Go e su Mediaset Infinity +.