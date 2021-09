Mario Mandzukic dice addio al calcio giocato. A 35 anni, l'attaccante croato, ex, tra le altre, di Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus e Milan ha dato l'annuncio del suo ritiro tramite un lungo post su Instagram, una lettera in cui il «grande Mario» parla al «piccolo Mario».

Mandzukic, ex Juve e Milan, dà l'addio al calcio

«Caro piccolo Mario, mentre indossi queste scarpe per la prima volta, non

puoi nemmeno immaginare cosa sperimenterai nel calcio - inizia l'ormai ex calciatore croato -. Segnerai gol nelle fasi più importanti e vincerai i più grandi trofei con i più grandi club. Rappresentando con orgoglio la tua nazione, contribuirai a scrivere la storia dello sport croato».

Ma il pensiero di Mandzukic non si conclude qui e rivolge un pensiero anche a chi c'è stato in questa lunga carriera fatta di trionfi: «Avrai successo perché avrai intorno a te brave persone: compagni di squadra, allenatori, tifosi e familiari, agenti e amici che saranno sempre lì per te. Sarai per sempre grato a tutti loro! Soprattutto, avrai successo perché darai sempre il massimo. Alla fine, questo è ciò di cui sarai più orgoglioso. Ti sacrificherai molto, ma saprai che ne è valsa la pena a causa di tutti i momenti incredibili».

«Riconoscerai il momento di ritirarti, di mettere questi scarpini in un armadio e non avrai

rimpianti. Il calcio farà sempre parte della tua vita, ma non vedrai l'ora che arrivi un nuovo capitolo. Divertiti! Il tuo grande Mario - conclude l'ex Juventus e Milan, che lascia con un sorriso i suoi sostenitori su Instagram -. P.S. Se ti capita di giocare contro l'Inghilterra nella Coppa del Mondo, preparati solo intorno al 109esimo minuto».