«Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio». Così Cristiano Ronaldo saluta Diego Armando Maradona nel giorno della sua morte. «Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato».

Parole arrivano anche da Leo Messi, l'altro argentino spesso accostato al grande Diego. «È un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno» ha scritto Leo. «Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e invio le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici», il messaggio di Messi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA