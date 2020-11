A poche ore dall'intervento di Diego Armando Maradona, torna a parlare anche Matias Morla, avvocato dell'ex stella del Napoli. «Grazie a tutti per i messaggi di sostegno a Diego. Era in ansia per l’operazione ma alla fine tutto è andato bene. Ringraziamo anche il dottor Luque per la grande attenzione rivolta a Diego negli ultimi mesi» ha detto alla stampa presente all'esterno della Clinica Olivos di buenos Aires, dove Maradona era stato trasportato ieri sera.

«All’inizio pensavamo fosse un quadro clinico influenzato dal troppo stress, ma era un’operazione necessaria al fine di evitare conseguenze peggiori» ha continuato Morla. «Venerdì ha scelto lui di andare allo stadio, qualcuno gli aveva consigliato che forse sarebbe stato meglio rinunciare, ma sapete tutti che amore ha per il calcio. Ringraziamo anche il Gimnasia per quanto fatto in queste ore. Proseguire il recupero a Cuba? Diego ama Cuba e il Venezuela, ma la sua testa è al Gimnasia, vuole continuare ad allenare la squadra».

