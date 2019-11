LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le ultime complicate ore, la notizia che tutti aspettavano: Diego Armando Maradona torna sulla panchina del Gimnasia La Plata. L'ex calciatore delaveva annunciato l'addio qualche ora fa dopo le vicissitudini societarie e l'addio dell'attuale presidente, ma la sua decisione aveva riportato tra le strade i tifosi che vogliono ancora l'argentino in panchina.«Mi fa felice poter comunicare che continuerò sulla panchina del Gimnasia. Voglio ringraziare i nostri tifosi e i calciatori, perché siamo riusciti a raggiungere l’unità del nostro club», ha scrittonel suo nuovo annuncio. «Ora aspetto che facciano gli sforzi promessi. Grazie per i vostri messaggi, per l’appoggio, per la manifestazione tra le strade con 50 gradi. E grazie al bambino che mi ha chiesto di tornare. Vamos, Lobo».