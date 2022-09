Milan, emergenza in attacco: dopo Rebic, si ferma anche Origi

Emergenza in attacco per il Milan contro la Sampdoria a Marassi. Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Origi, che avrebbe dovuto debuttare da titolare. L’ex Liverpool ha un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e non è nemmeno partito per la trasferta. Il belga avrebbe giocato dal primo minuto per concedere un turno di riposo a Giroud, costretto ora agli straordinari. In attacco è una vera e propria emergenza. Infatti, Ibrahimovic tornerà soltanto a gennaio dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio, mentre Rebic ha da giorni un brutto mal di schiena che non gli permette di allenarsi.

Per Origi c’era grande attesa per il suo debutto. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il belga ha giocato finora soltanto 81 minuti. Adesso contro la Sampdoria servirà tutta la lucidità offensiva. Anche perché dopo due pareggi esterni con Atalanta, a Bergamo, e Sassuolo, a Reggio Emilia, al Milan serve una vittoria per continuare a correre. E mercoledì a San Siro è in programma la gara di Champions contro la Dinamo Zagabria. Senza dimenticare il big match, sempre a Milano, con il Napoli domenica 18 settembre.