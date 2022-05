Sarà un campionato, probabilmente, ricordato per gli errori dei portieri. Dopo quello di Meret in Empoli-Napoli (24 aprile) e di Radu in Bologna-Inter (27 aprile), adesso è il turno di Terracciano, che disputa una buona prestazione fino a 8’ dalla fine. Quando puoi con un rinvio sciagurato consegna la palla a Rafael Leao, bravo a firmare il gol vittoria – consentendo al Diavolo di salire momentaneamente a +5 dall’Inter, in attesa del match dei nerazzurri alla Dacia Arena con l’Udinese –, il suo decimo sigillo in campionato. È una gara intensa, i ritmi sono alti.

Le pagelle di Milan-Fiorentina

Il Milan passa subito con Theo Hernandez ma l’arbitro Valeri annulla per un precedente fuorigioco di Messias. Il Diavolo rischia su una conclusione di Igor in area (fuori), ma si divora il vantaggio con uno scavetto di Giroud davanti a Terracciano, che si spegne sul fondo. La Fiorentina non resta a guardare: Maignan salva su Saponara e Theo Hernandez è bravo in anticipo su Nico Gonzalez. Ma è nella ripresa che il Diavolo accelera. Dopo soli 3’ Rafael Leao getta all’aria, sopra alla traversa, il vantaggio su un assist di Giroud, in un contropiede ben manovrato da Brahim Diaz. Poi è il turno di Terracciano, che respinge con i piedi un tiro di Kessie. La partita si infiamma nel finale. Prima Maignan fa un miracolo su un colpo di testa di Cabral, poi Terracciano la combina grossa regalando una palla a Rafael Leao, che il portoghese non sbaglia. Il Milan va a +5 e adesso aspetta la risposta dell’Inter.

Milan-Fiorentina 1-0, cronaca e tabellino