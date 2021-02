Milan, Pioli avvisa i rossoneri: «La Roma non è solo Dzeko»

Il Milan non può sbagliare all'Olimpico contro la Roma. «Questa è una gara che vale più di tre punti», le parole di Stefano Pioli.

Dzeko. «Edin è un punto di riferimento, stava giocando bene, ma la Roma gioca bene anche senza di lui».

Tattica. «Si può cambiare qualche posizione in campo, lo abbiamo sempre fatto, ma il nostro percorso è molto chiaro».

Partita. Questo è uno scontro Champions, la classifica dice così».

Romagnoli. «Non troviamo colpevoli, ha giocato tanto».

Motivazioni. «Le abbiamo. Il momento è decisivo, da marzo in avanti si decide il campionato, si decide l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosa in più».

Fisicità. «Non siamo stati all'altezza a livello tecnico/tattico, non fisico. Non ci sta mancando la condizione fisica, giocando così tanto ritroveremo il ritmo necessario. Bisogna sbagliare meno passaggi facili e dare più soluzioni ai compagni».

Ibrahimovic a Sanremo. «Ne avete parlato voi, non noi. Lui pretende tanto da sé stesso e dai compagni, è motivato e sereno, è concentrato sulla partita di domani come lo siamo tutti».

