Pioli, complimenti al Napoli: «Ma nella sosta aggiusteremo le cose»

Il Milan pareggia a Cremona contro la Cremonese di Alvini e, complice la vittoria del Napoli sull'Empoli, i rossoneri campioni d'Italia sono a -8 dalla vetta della classifica. «Otto punti sono tanti, non volevamo questo distacco. Questa classifica non deve piacerci» ha detto Stefano Pioli, che ha commentato l'ultimo pari in campionato.

L'allenatore del Milan ha allungato la mano al collega Spalletti: «Bisogna fare i complimenti al Napoli per quello che sta facendo ma noi possiamo fare sicuramente qualcosa in più. Domenica avremo l’occasione per tornare a vincere, poi ci sarà la sosta per aggiustare le cose. Ma il campionato è ancora lungo» ha concluso.