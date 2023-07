Milinkovic saluta la Lazio e i suoi tifosi con una lettera: «Per sempre la mia seconda casa»

L'addio era stato annunciato, ma ora è arrivata anche la certezza. Dopo otto stagioni alla Lazio, condite da 341 presenze, 69 gol (di cui 57 in Serie A), 53 assist e 3 trofei, Milinkovic saluta tutti.

Il Sergente ha accettato la ricca offerta dell'Al-Hilal di 60 milioni di euro in tre anni e se ne va da centrocampista più prolifico della storia biancoceleste e anche da straniero con più centri in campionato per il club capitolino. Da giovane promessa, Milinkovic è diventato uno dei più forti centrocampisti della Serie A e ci ha tenuto a salutare la Lazio e i suoi tifosi con un lungo post su Instagram.

Milinkovic saluta la Lazio con una lunga lettere sui social

«Oggi è un giorno particolare per me - si legge sul suo post - è difficile trovare parole giuste per salutarvi… Sono passati 8 anni da mio arrivo e non posso mai dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Coppa Italia, le due Supercoppe e tutti i gol e assist. Mi avete supportato sempre e dato la forza di un vero SERGENTE. Tutto questo non verrà scordato mai e lo porteró sempre in mio cuore. La Lazio e il nostro popolo insieme a tutti i compagni che ho trovato negli anni, è stata una vera Famiglia. Qui ho imparato tanto e sono diventato uomo che sono oggi. Grazie anche ad allenatori e tutto lo staff che ha lavorato con noi, e tifosi che con loro passione hanno aiutato a farci raggiungere risultati che sembravano impossibili. Ultima gioia con Sergente è stata la qualificazione Champions e vi auguro a tutti voi di fare ancora tante grandi cose. Forza Lazio! Sarà per sempre la mia seconda casa. Sergente».