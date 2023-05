Monza, Palladino esulta: «Abbiamo fermato i più forti d'Italia»

Raffaele Palladino, da napoletano, batte il Napoli campione d'Italia: «Mi è piaciuto l'atteggiamento avuto, abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto in fase di non possesso. Affrontavamo i più forti d'Italia, bisognava stare attenti in ogni zona di campo e abbiamo poi provato a metterli in difficoltà. Ci siamo riusciti spesso con i nostri principi, con la qualità, sono soddisfatto. Nella ripresa ci siamo abbassati un po' ma era normale, ho visto comunque un grande atteggiamento» ha spiegato a fine partita «Devo ringraziare la squadra, danno davvero tutto in campo».

«Giocatori pronti per le big? Questa è una squadra strutturata bene, ci sono calciatori già passati da grandi squadre che sono stati bravi a calarsi nella realtà di una neo promossa come noi» ha continuato a Dazn Palladino «Di Gregorio è un grandissimo portiere pronto al grande salto, ma anche Ciurria e Rovella, poi Mota. Carlos Augusto è quello migliorato più degli altri, ha grandi qualità, per me è un calciatore da nazionale».